«Набор неожиданных решений»: новые морские БПЛА готовят к применению на СВО

25 декабря 2025 в 11:33

Алексей Чадаев
В России разработали новые надводные и подводные БПЛА, которые начнут использоваться в зоне специальной военной операции в следующем году, заявил ТАСС директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев. Он добавил, что при создании аппаратов последнего поколения пригодились технологии, апробированные еще в советские годы.

Мы много занимаемся водой. <…> Мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотия, которые могут удивить противника. Они начнут применяться в зоне спецоперации в 2026 году, — рассказал собеседник.

По словам Чадаева, новые БПЛА следующего поколения уже прошли первые испытания. Основной упор сделан на увеличение дальности применения: разработчики ищут нестандартные решения, позволяющие поражать склады, штабы и логистику ВСУ.

Ранее сообщалось, что первый российский танкер для транспортировки сжиженного природного газа в арктических условиях «Алексей Косыгин» передали заказчику, компании «Совкомфлот». Церемония состоялась на судоверфи «Звезда» в Приморском крае. Судно будет ходить по Северному морскому пути.

