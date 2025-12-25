В МИД раскрыли причину отсутствия денег на рождественские елки в Берлине Захарова: у Берлина нет денег даже на рождественские елки

Германия не располагает средствами для традиционного рождественского оформления Берлина из-за выбранного антироссийского курса, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24». Она напомнила, что еще летом мэр Берлина заявлял об отказе от традиционных рождественских украшений в городе из-за отсутствия финансирования.

Да, елки есть. Но вы не поверите, как и кем в Берлине эти елки оплачены. Граждане, горожане, бизнес и даже пенсионеры сбросились и скинулись на то, чтобы елкам в Рождество быть, — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом». Это привело к значительному ущербу для экономики этих стран. В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.

До этого Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии в ответ на ее заявление о якобы 19 нападениях Москвы на соседей. Захарова напомнила, что Финляндия сама дважды атаковала Советскую Россию еще до войны 1939–1940 годов.