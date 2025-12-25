Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:39

В МИД раскрыли причину отсутствия денег на рождественские елки в Берлине

Захарова: у Берлина нет денег даже на рождественские елки

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Германия не располагает средствами для традиционного рождественского оформления Берлина из-за выбранного антироссийского курса, заявила представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24». Она напомнила, что еще летом мэр Берлина заявлял об отказе от традиционных рождественских украшений в городе из-за отсутствия финансирования.

Да, елки есть. Но вы не поверите, как и кем в Берлине эти елки оплачены. Граждане, горожане, бизнес и даже пенсионеры сбросились и скинулись на то, чтобы елкам в Рождество быть, — сказала Захарова.

Дипломат также отметила, что власти европейских государств не могут считаться элитой, потому что «заболели русофобией и нацизмом». Это привело к значительному ущербу для экономики этих стран. В пример Захарова привела власти Германии, Италии, Франции и Испании. Представитель МИД отметила, что эти страны когда-то были благополучными, однако их нынешнее руководство ввергло собственный народ в кризис.

До этого Захарова пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии в ответ на ее заявление о якобы 19 нападениях Москвы на соседей. Захарова напомнила, что Финляндия сама дважды атаковала Советскую Россию еще до войны 1939–1940 годов.

Германия
Берлин
Рождество
МИД России
Мария Захарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем чревато для Украины принятие мирного плана Зеленского
Водитель почти 500 километров ехал на неисправном автомобиле
Россияне боятся блокировок карт из-за нововведения
Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи
Диетолог ответила, можно ли есть вечером
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.