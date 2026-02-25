Стало известно, когда придут первые платежки ЖКХ по новым правилам Депутат Кошелев: услуги ЖКХ по новым срокам можно будет оплатить с апреля

Срок оплаты жилищно-коммунальных услуг переносится с 10 на 15 число каждого месяца, заявил ТАСС депутат Госдумы Владимир Кошелев. По его словам, соответствующий закон вступит в силу уже в марте, однако первые платежи по новым правилам россияне смогут внести только в апреле.

Парламентарий пояснил, как будет проходить переходный период. Квитанции за февраль, которые придут в начале марта, необходимо оплатить до 10 марта по старым правилам. А вот платежки за март уже можно будет погасить вплоть до 15 апреля.

Закон вступает в силу 1 марта 2026 года, поэтому новым правилом можно будет воспользоваться, начиная с платежа за март, который нужно будет оплатить до 15 апреля. Все дело в том, как сформулированы новые сроки в законе. Оплачивать нужно до 15 числа месяца, следующего за истекшим. Это означает, что новый срок применяется к оплате за тот месяц, который уже прошел, — объяснил парламентарий.

Квитанция за ЖКУ будет включать в себя несколько разделов. Это начисления непосредственно за коммунальные услуги, плата за содержание жилого помещения и прочие услуги. К коммунальным услугам относятся горячее и холодное водоснабжение, отопление, водоотведение и вывоз твердых коммунальных отходов.

В категорию «иные услуги» входят, например, домофон, охрана, консьерж и системы видеонаблюдения. Расходы на капитальный ремонт и общедомовые нужды включаются в раздел «содержание жилого помещения».

Ранее лидер фракции «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России неизбежен. Причина — опережающий износ инфраструктуры: ежегодно выбывает 2% сетей, а восстанавливается лишь 1%. Наиболее остро эта проблема проявляется в сфере водоснабжения и водоотведения.