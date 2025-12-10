ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 07:46

Захарова решила подарить Финляндии краткую историю русофобии

Захарова пообещала передать главе МИД Финляндии перевод книги о русофобии

Представитель МИД РФ Мария Захарова Представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии. Таким образом она отреагировала на слова дипломата, что Москва за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, тогда как на нее не нападал никто. Захарова напомнила, что до войны 1939–1940 годов Финляндия дважды атаковала Советскую Россию.

В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека непримирим к русофобии. Глава государства добавил, что умерший исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский многое сделал для защиты соотечественников за рубежом.

До этого Захарова выразила мнение, что Запад вырастил потомков нацистских преступников, чтобы составить антироссийский фронт. Она напомнила, что дед экс-главы МИД Германии Анналены Бербок был нацистом.

МИД РФ
Мария Захарова
русофобия
Финляндия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Бурятии эвакуировали торговый центр из-за пожара
«Это риск»: экс-министр назвал главную угрозу для экономики России
Синоптик рассказал, когда в Москве закончится метеорологическая осень
В Госдуме сделали одно предложение по похоронным пособиям
«Заинтересованность»: МИД России о сотрудничестве с США в Арктике
Фигуранты дела Долиной объяснили, как оказались должны миллионы рублей
Федора Бондарчука заметили в компании бывшей жены
«Повод задуматься»: популярный у детей блогер высказался о запрете Roblox
Стало известно об атаке четвертого беспилотника на Москву
«Дали белого порошка»: Зеленского жестко высмеяли после поездки в Лондон
Бывший российский чиновник лишился имущества на 300 млн рублей
Фортепиано придавило 11-летнего школьника на перемене
У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS нашли защитный луч
Мошенники придумали новый способ обмана под видом архивов с фотографиями
Таиланд начал масштабную операцию из-за конфликта с Камбоджей
Женщина без сознания в машине скорой помощи стала жертвой врача-маньяка
Мягче не бывает: готовим идеальную печень на сковороде
Собянин сообщил о повторной атаке БПЛА на Москву
Солдаты ВСУ решили переодеться «в розовое»
ВСУ попытались атаковать Москву
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.