Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале пообещала передать министру иностранных дел Финляндии Элине Валтонен книгу о финской русофобии. Таким образом она отреагировала на слова дипломата, что Москва за последние 100 лет якобы напала на 19 стран-соседей, тогда как на нее не нападал никто. Захарова напомнила, что до войны 1939–1940 годов Финляндия дважды атаковала Советскую Россию.

В ближайшее время передадим для Валтонен перевод на финский язык издания РВИО «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», — сказала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Совет по развитию гражданского общества и правам человека непримирим к русофобии. Глава государства добавил, что умерший исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский многое сделал для защиты соотечественников за рубежом.

До этого Захарова выразила мнение, что Запад вырастил потомков нацистских преступников, чтобы составить антироссийский фронт. Она напомнила, что дед экс-главы МИД Германии Анналены Бербок был нацистом.