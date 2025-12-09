Запад вырастил потомков нацистских преступников, чтобы составить антироссийский фронт, заявила на Всероссийском патриотическом форуме представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что дед экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок был нацистом, сообщает ТАСС.

Ее «ценность» в том, что она внучка нациста, который сражался, как она говорит, за свободу. Представляете, что придумала. Кенигсберг. С кем он сражался- то? С Красной Армией он сражался. На какой стороне он был? На стороне Третьего рейха. Вот таких охраняли, их продвигали и им давали потом должность для того, чтобы создать вот такой уходящий корнями в историю антироссийский русофобский фронт, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что на Украине также оставались такие люди. В этом кроется корень современной ситуации в стране, резюмировала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что русофобия финских политиков привела к всплеску преступлений против русских в Финляндии. По его мнению, теперь любой разговор с финном становится «разговором с телевизором». Парламентарий также обратил внимание, что финны и прибалты всегда были довольно холодны к русским. По его словам, такая практика тянется еще с советских времен. Теперь же, подчеркивает Колесник, Финляндия начала открыто культивировать ненависть к русскому народу.