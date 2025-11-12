Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:57

В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии

Колесник: русофобия властей вызвала рост преступлений против русских в Финляндии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Русофобия финских политиков привела к всплеску преступлений против русских в Финляндии, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, теперь любой разговор с финном становится «разговором с телевизором», передает «Взгляд».

Неудивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране, — отметил Колесник.

Парламентарий также обратил внимание, что финны и прибалты всегда были довольно холодны к русским. По его словам, такая практика тянется еще с советских времен. Теперь же, подчеркивает Колесник, Финляндия начала открыто культивировать ненависть к русскому народу.

У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести, — указал он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Финляндии зафиксировали 1,8 тыс. преступлений на почве ненависти — на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большинство инцидентов — 67,6% — было связано с этнической или национальной нетерпимостью. Основными жертвами стали финны — 987 случаев, что составляет 67% от общего числа. Число преступлений против россиян выросло на 18% (46 случаев), что составило 3%.

Россия
Госдума
Андрей Колесник
мнения
Финляндия
русофобия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе сообщили об опасности бактерий, найденных у солдат на Украине
Суд взялся за спор о месте жительства детей Товстик
Суд поставил точку в слухах о разводе Богатырева и Арнтгольц
Владимира Симонова проводили в последний путь
Мошенников из Перми осудили за инсценировку ДТП
Раскрыты детали оставившего школьника без пальцев в Красногорске СВУ
Песков раскрыл критерии выбора гостей для кремлевской квартиры Путина
Зеленский готовит санкции против двух фигурантов скандала с «Энергоатомом»
Новая угроза, истерика или провокации? Как используют взрыв в Красногорске
В Дагестане арестовал за взятку директора медучилища
«Жрет изнутри»: Песков рассказал, что погубит нынешнее руководство Украины
Акинфеев объяснил, почему не читал автобиографии спортсменов
Песков заявил об открытости России к переговорам с Украиной
В Кремле указали еще одну цель атак Киева на мирные объекты
Песков объяснил, кто поощряет Киев к продолжению конфликта
В Госдуме высказались о словах Кличко про снижение возраста мобилизации
В Госдуме оценили идею разрешить россиянам работать на больничном
Главный напиток ноября — согревающий безалкогольный глинтвейн: 7 рецептов
Путин обсудил с Токаевым работу Каспийского консорциума
Токаев рассказал, как воспринимают Путина в мире
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.