В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии Колесник: русофобия властей вызвала рост преступлений против русских в Финляндии

Русофобия финских политиков привела к всплеску преступлений против русских в Финляндии, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, теперь любой разговор с финном становится «разговором с телевизором», передает «Взгляд».

Неудивительно, что в Финляндии выросло число преступлений на почве ненависти, в том числе против русских. В этом виноваты финские политики, выбравшие путь конфронтации с Россией и нагнетающие русофобию в стране, — отметил Колесник.

Парламентарий также обратил внимание, что финны и прибалты всегда были довольно холодны к русским. По его словам, такая практика тянется еще с советских времен. Теперь же, подчеркивает Колесник, Финляндия начала открыто культивировать ненависть к русскому народу.

У нас очень сильная историческая память, и неизвестно, к каким последствиям для Хельсинки это может привести, — указал он.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Финляндии зафиксировали 1,8 тыс. преступлений на почве ненависти — на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Большинство инцидентов — 67,6% — было связано с этнической или национальной нетерпимостью. Основными жертвами стали финны — 987 случаев, что составляет 67% от общего числа. Число преступлений против россиян выросло на 18% (46 случаев), что составило 3%.