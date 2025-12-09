Путин оценил борьбу с русофобией СПЧ

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека непримирим к русофобии, заявил президент РФ Владимир Путин. Он добавил, что умерший исполнительный директор МИА «Россия сегодня» и член СПЧ Кирилл Вышинский многое сделал для защиты соотечественников за рубежом.

Отмечу также бескомпромиссную позицию совета в отстаивании интересов наших соотечественников за рубежом и непримиримость к русофобии как одному из проявлений национализма и расизма, — указал глава государства.

Вышинский скончался в возрасте 58 лет из-за последствий тяжелой болезни. Родился он в Украинской ССР, где учился на филфаке в Днепропетровском государственном университете. Вышинский известен как корреспондент «Вестей» на Украине (2006–2014) и экс-главред местного РИА Новости.

Позже глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что Вышинский испытал русофобию на себе, попав в «украинские застенки», но он выстоял и победил. По словам Фадеева, сейчас идет «серьезная война с целым Западом», но в России много героев, поэтому она победит. Вышинского он назвал одним из первых героев такой войны.