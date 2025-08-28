Русофобия будет криминализирована и станет фактически запрещенной темой в России, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. По его словам, инициатива борьбы с русофобией исходила от покойного члена СПЧ Кирилла Вышинского, сообщает ТАСС.

Кирилл сказал, нет — это тема политическая и даже правовая, потому что русофобия — это инструмент борьбы против российского государства. Он так поставил вопрос, и президент России его поддержал. Это проблема уголовного права, а не политологических дискуссий. Эта работа ведется правительством, Государственной думой, и мы завершим эту работу. Мы обязательно сделаем русофобию запрещенной фактически темой, — сказал Фадеев.

Глава СПЧ добавил, что Вышинский испытал русофобию на себе, попав в «украинские застенки». Но он выстоял и «победил». По словам Фадеева, сейчас идет «серьезная война с целым Западом», но в России много героев, поэтому она победит. Вышинского он назвал «одним из первых ее героев».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз превратился в «яро русофобскую организацию» с реваншистскими настроениями. По его словам, руку к такой ситуации приложили «придурковатые» политики из ЕС, которые руководят объединением в последние годы.