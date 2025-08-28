Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище В Москве на Троекуровском кладбище похоронили Кирилла Вышинского

Исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости. На представленном видео видно, что его могила утопает в венках и цветах.

На месте захоронения установили деревянный крест с фотографией вместо памятника и плиты. Журналисты успели снять, как мужчины в белых перчатках и темных костюмах выносили гроб с покойным из траурного зала Троекуровского кладбища.

Проститься с Вышинским пришли не только близкие, но и коллеги. Среди гостей церемонии можно было заметить журналистов, общественных деятелей, политиков.

Вышинский скончался в возрасте 58 лет из-за последствий тяжелой болезни. Родился он в Украинской ССР, где учился на филфаке в Днепропетровском государственном университете. Вышинский известен как корреспондент «Вестей» на Украине (2006–2014) и экс-главред местного РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Вышинского. Глава государства назвал его блестящим журналистом.