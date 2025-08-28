День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:47

Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили Кирилла Вышинского

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Исполнительного директора медиагруппы «Россия сегодня» и члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, передает РИА Новости. На представленном видео видно, что его могила утопает в венках и цветах.

На месте захоронения установили деревянный крест с фотографией вместо памятника и плиты. Журналисты успели снять, как мужчины в белых перчатках и темных костюмах выносили гроб с покойным из траурного зала Троекуровского кладбища.

Проститься с Вышинским пришли не только близкие, но и коллеги. Среди гостей церемонии можно было заметить журналистов, общественных деятелей, политиков.

Вышинский скончался в возрасте 58 лет из-за последствий тяжелой болезни. Родился он в Украинской ССР, где учился на филфаке в Днепропетровском государственном университете. Вышинский известен как корреспондент «Вестей» на Украине (2006–2014) и экс-главред местного РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Вышинского. Глава государства назвал его блестящим журналистом.

Москва
похороны
Кирилл Вышинский
Троекуровское кладбище
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино вспыхнул пожар в кабине водителя КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.