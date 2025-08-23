Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Скончался директор «России сегодня» Кирилл Вышинский

Кирилл Вышинский Кирилл Вышинский Фото: Максим Блинов /РИА Новости

Умер исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня» и член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Он скончался на 59-м году жизни из-за последствий тяжелой болезни, пишет РИА Новости.

Вышинский родился в 1967 году в Днепропетровске (Украинская ССР), окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Он работал корреспондентом «Вести» на Украине с 2006 по 2014 год, после чего стал главным редактором «РИА Новости — Украина» (2014–2018).

В 2018 году был задержан в Киеве по обвинению в государственной измене. В сентябре 2019 года освобожден и вернулся в Россию в рамках обмена заключенными.

Ранее стало известно о смерти заслуженной артистки России актрисы Валентины Костюковой. Она скончалась на 82-м году жизни. Костюкова родилась 8 октября 1943 года по пути в концлагерь, в плену тогда находились ее родители и две сестры. Она работала в театрах Дрогобыча, Смоленска, Братска и Ставрополя.

До этого скончалась советская и российская актриса театра, доцент кафедры искусствоведения Лариса Заовражнова. Ей было 78 лет. На сцене она запомнилась ролями в спектаклях «Страна Айгуль», «Аленький цветочек» и «Милицейская история».

