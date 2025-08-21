Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 12:46

Стало известно о смерти заслуженной артистки России

На 82-м году жизни скончалась актриса Валентина Костюкова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заслуженная артистка России актриса Валентина Костюкова умерла на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба Русского драматического театра им. М. Горького в Нальчике. Она скончалась в среду, 20 августа. Причина ее смерти не раскрывается.

20 августа 2025 года на 82 году жизни безвременно скончалась заслуженная артистка Российской Федерации Валентина Борисовна Костюкова, — сообщили коллеги Костюковой.

Костюкова родилась 8 октября 1943 года по пути в концлагерь, в плену тогда находились ее родители и две сестры. В 1961 году она поступила в театральную студию при Одесском ТЮЗе, где совмещала учебу с первыми ролями. Позднее она окончила студию при Львовском драмтеатре им. Заньковецкой, после чего работала в театрах Дрогобыча, Смоленска, Братска и Ставрополя.

