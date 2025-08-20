Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 18:15

Известный стример умер в прямом эфире после издевательств

Dexerto: треш-стримера Jean Permanove избили до смерти в прямом эфире

Французский треш-стример Рафаэль Грейвен, известный как Jean Permanove, скончался во время прямого эфира на платформе Kick, сообщает издание Dexerto. Мужчина прославился трансляциями, где его унижали и избивали другие стримеры, а зрители наблюдали за этим. Его канал насчитывал около 500 тысяч подписчиков.

Издание пишет, что 46-летнего мужчину пытались реанимировать, но не смогли. Его похороны вызвались оплатить рэпер Дрейк и стример Адин Росс. Власти назвали произошедшее кошмаром и начали расследование. Представители Kick в свою очередь решили пересмотреть правила контента.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов сообщил, что родительский контроль следует ввести в онлайн-играх. По его словам, такие меры помогут взрослым контролировать переписку детей и пресекать подозрительные контакты. Он отметил, что преступники могут долгое время манипулировать несовершеннолетними, выдавая себя за друзей или известных стримеров.

