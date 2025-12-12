Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:10

«На иностранных площадках мы стали чужими»: Малышева о новом влоге

Малышева связала создание блога в VK с ущемлением прав на иностранных площадках

Елена Малышева Елена Малышева Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала NEWS.ru, что завела влог на платформе «VK Видео», потому что российские пользователи на иностранных площадках стали чужими, для них там созданы «унизительные условия». Она отметила поддержку руководителя платформы Марианны Максимовской, которую не могла не принять.

Мне показалось очень важным начать работать в социальных сетях, которые созданы в России. «VK Видео» — это аналог YouTube. Когда я поговорила с новым руководителем VK видео Марианной Максимовская, я почувствовала такую поддержку, такое желание помочь, что просто не могла на это не откликнуться. Мне кажется на иностранных площадках — мы стали чужими. Нам не дают продвигать свои ролики, у нас там очень унизительные условия, — сказала Малышева.

Телеведущая добавила, что российские социальные сети сейчас переживают настоящий подъем и странно этим не пользоваться. Малышева напомнила, что у нее большой опыт прямых включений. Так, она провела эфир со съемок программы «Жить здорово», показала закулисную жизнь «Останкино», и это принесло несколько миллионов просмотров. Телеведущая добавила, что в новом влоге зрители увидят, какой разной она может быть.

А в ней [закулисной жизни] я бываю разная. И не только в красивых платьях и в яркой декорации, но и уставшая, — сказала Малышева.

Ранее стало известно, что Малышева запустит серию стримов на тему здоровья в «VK Видео» в рамках проекта «Доктор Малышева на VK Видео». Зрителей ждет общение со знаменитым специалистом, а также виртуальное путешествие за кулисы программы «Жить здорово!».

