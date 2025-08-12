Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 05:20

Российским детям могут ограничить доступ к популярному развлечению

Депутат Иванов призвал ввести родительский контроль в онлайн-играх

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родительский контроль следует ввести в онлайн-играх, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такие меры помогут взрослым контролировать переписку детей и пресекать подозрительные контакты. Он отметил, что преступники могут долгое время манипулировать несовершеннолетними, выдавая себя за друзей или известных стримеров.

Злоумышленники используют изощренные методы, чтобы обмануть детей. Они создают фейковые аккаунты популярных блогеров, предлагают мнимые подарки и проводят ложные розыгрыши. Мы предлагаем сделать доступ к онлайн-играм возможным только после подтверждения учетной записи родителями. Это позволит взрослым контролировать переписку детей и своевременно пресекать подозрительные контакты. Преступники могут месяцами выстраивать доверительные отношения с ребенком, используя образ друга или известного стримера. Родительский контроль должен стать надежным барьером от таких схем, — пояснил Иванов.

Он подчеркнул, что несовершеннолетним следует знать основы цифровой безопасности. По словам депутата, юные пользователи не должны переходить по сомнительным ссылкам, передавать данные аккаунтов и сразу сообщать родителям о подозрительных просьбах в чатах.

Дети должны знать основные правила цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не сообщать данные аккаунтов и сразу рассказывать родителям о странных просьбах в чатах. Необходимо оперативно блокировать мошеннические аккаунты и разрабатывать технологические решения для защиты юных пользователей. Безопасность детей в цифровом пространстве — это наша общая ответственность, — резюмировал Иванов.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что в России могут ограничить доступ к онлайн-игре Roblox из-за пользовательской карты с Чернобыльской АЭС. По ее словам, на этой локации игроки устраивают виртуальные взрывы и запускают альтернативные сценарии развития событий.

