В Новосибирске двоих подростков отправили в колонию за поджог

Второй Восточный окружной военный суд признал виновными двоих подростков и приговорил их к 3 и 3,5 года воспитательной колонии, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Отмечается, что несовершеннолетние злоумышленники подожгли пункт идентификации подвижного состава на железной дороге в Новосибирске. Подростки получили задание от неизвестного человека через интернет.

Приговором 2-го Восточного окружного военного суда двум фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии сроком 3 года 6 месяцев и 3 года соответственно, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, двое несовершеннолетних жителей Новосибирска 5 мая 2025 года проникли на территорию моторвагонного депо в Железнодорожном районе. Действуя сообща, они подожгли устройство, предназначенное для автоматического распознавания вагонов поезда. При этом злоумышленники фиксировали свои действия на камеру смартфона.

