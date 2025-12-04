Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 18:15

В Новосибирске двоих подростков отправили в колонию за поджог

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Второй Восточный окружной военный суд признал виновными двоих подростков и приговорил их к 3 и 3,5 года воспитательной колонии, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. Отмечается, что несовершеннолетние злоумышленники подожгли пункт идентификации подвижного состава на железной дороге в Новосибирске. Подростки получили задание от неизвестного человека через интернет.

Приговором 2-го Восточного окружного военного суда двум фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы с содержанием в воспитательной колонии сроком 3 года 6 месяцев и 3 года соответственно, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, двое несовершеннолетних жителей Новосибирска 5 мая 2025 года проникли на территорию моторвагонного депо в Железнодорожном районе. Действуя сообща, они подожгли устройство, предназначенное для автоматического распознавания вагонов поезда. При этом злоумышленники фиксировали свои действия на камеру смартфона.

Ранее жителя Ставропольского края Александра Жигуна приговорили к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта в здании местной таможни. С 13 февраля по 28 марта 2024 года он изучал места для преступления. Первые четыре года Жигун проведет в тюрьме.

Россия
подростки
злоумышленники
Новосибирская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Повар «догнал» трубой агрессивного кавалера незнакомки и попал за решетку
Командира ВСУ осудили за сбитый самолет с пленными украинцами
Россияне не смогут просто так попасть в Грузию с нового года
Названа дата рассмотрения спора о квартире Долиной в Верховном суде
«Не могла иначе»: Путин ответил на вопрос индийских журналистов о Крыме
Появились фото квартиры покойной экс-супруги Ефремова
В России официально заблокировали Snapchat
Посол России Андрей Келин вызван в Форин-офис
Стало известно, был ли долг по ЖКУ у умершей экс-жены Ефремова
Друг главы рехаба Антонова предположил, что его оклеветали
На Западе «слили» содержание переговоров Зеленского с лидерами ЕС
Эксперт раскрыл цель призыва Макрона прекратить удары по энергетике Украины
Пирожки из слоеного теста с яблоками: быстрый и вкусный рецепт
«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ
Озабоченный подросток «проводил» девочку к бабушке и попал под статью УК РФ
Путин раскрыл желание России в отношении конфликта на Украине
Готовлю за 15 минут: тарталетки с печенью трески и огурцом!
Медведев рассказал о стараниях ОПК ради победы на СВО
У актера из «Питер FM» парализовало сына
Путин раскрыл правду об отношении американских компаний к России
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.