06 ноября 2025 в 10:30

Россиянину вынесли приговор за подготовку теракта в здании таможни

Житель Ставрополья осужден на 20 лет за подготовку теракта в здании таможни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жителя Ставропольского края Александра Жигуна приговорили к 20 годам лишения свободы по уголовному делу о подготовке теракта в здании местной таможни, передает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд. По словам источника, фигурант с 13 февраля по 28 марта 2024 года изучал места возможного совершения преступления.

Подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что процесс по уголовному делу о теракте в отношении Героя Российской Федерации генерал-лейтенанта Игоря Кириллова планировали посещать лица, которые намерены распространять материалы с призывами о преступлениях в отношении коллегии судей, государственного обвинителя и других участников заседания. Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами преступления, совершенного 17 декабря 2024 года. Также уточнялось, что два фигуранта уже признали вину по соответствующему делу.

