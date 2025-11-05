Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 15:21

Появились подробности дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Два фигуранта признали вину по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Два фигуранта Ахмаджон Курбонов и Роберт Сафарян признали вину по уголовному делу о теракте, в котором погиб Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По словам собеседницы агентства, второй фигурант признал вину лишь частично. 2-й Западный окружной военный суд рассматривал дело в закрытом режиме.

Подсудимый Курбонов полностью признал в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта (Батухан Точиев и Рамазан Падиев. — NEWS.ru) отказались, — отметила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что организаторы теракта в отношении Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши. По данным ведомства, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

До этого стало известно, что в Москве открыта улица имени Кириллова. Он и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта, совершенного 17 декабря 2024 года.

теракты
суды
уголовные дела
Герои России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп пообещал положить конец еще одному конфликту
Популярный молодежный блогер проиграл суд
Обвиняемого в убийстве и изнасиловании военнослужащего задержали
SHAMAN и Мизулина поженились: как это было, кто был на свадьбе
«Кто уехал из России, тот против нас»: топ-14 ярких цитат Юрия Николаева
Депутат «Партии пенсионеров» объявил голодовку из-за распределения мандатов
Слуцкий сообщил о возможной встрече с евродепутатом из Люксембурга в ГД
МакSим впервые встретилась с фанатом, который сделал с ней татуировку
Крах Красноармейска и врунишка Зеленский: новости СВО на вечер 5 ноября
Суд засекретил процесс по делу об убийстве генерала в Балашихе
Глава МИД Венгрии раскрыл главное условие для саммита Путина и Трампа
Гипоаллергенность, мягкость и стиль: текстиль для всей семьи
«Убитым не платят»: военэксперт о финансировании срочных контрактов в ВСУ
Режиссер «Звездных войн» купил особняк в Лондоне за $52 млн
Раскрыто, почему на Украине отменили автопродление загранпаспортов
США провели тестовый запуск баллистической ракеты Minuteman III
Спортсменка Мельникова рассказала о том, как пришла в гимнастику
В России продлят срок хранения переписок интернет-пользователей
Президент Польши отказался забывать Волынскую резню вопреки помощи Украине
Психолог раскрыл, в чем опасность синдрома постоянного обучения
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.