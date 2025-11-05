Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Появились подробности дела о теракте, в котором погиб генерал Кириллов Два фигуранта признали вину по делу о теракте, в котором погиб генерал Кириллов

Два фигуранта Ахмаджон Курбонов и Роберт Сафарян признали вину по уголовному делу о теракте, в котором погиб Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По словам собеседницы агентства, второй фигурант признал вину лишь частично. 2-й Западный окружной военный суд рассматривал дело в закрытом режиме.

Подсудимый Курбонов полностью признал в инкриминируемом преступлении, Сафарян частично признал вину, два остальных фигуранта (Батухан Точиев и Рамазан Падиев. — NEWS.ru) отказались, — отметила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что организаторы теракта в отношении Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши. По данным ведомства, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

До этого стало известно, что в Москве открыта улица имени Кириллова. Он и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта, совершенного 17 декабря 2024 года.