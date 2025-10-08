Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:01

СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след

СК: компоненты СВУ для теракта против генерала Кириллова отправлены из Польши

Организаторы теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши, передает пресс-служба Следственного комитета России. По данным ведомства, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.

Осенью 2024 года организаторы спланировали переправку из Польши в Россию компонентов самодельного взрывного устройства, замаскированных в бытовые предметы, — сказано в сообщении.

До этого в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители завершили расследование по делу о теракте, в результате которого погиб Кириллов. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в деле фигурируют четверо подозреваемых. Обвинения предъявили Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву.

Ранее сообщалось, что в Москве открыта улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. Он и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта, совершенного 17 декабря 2024 года.

