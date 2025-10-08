Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:49

В России завершили расследование по теракту, где погиб генерал Кириллов

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители завершили расследование по делу о теракте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает Telegram-канал Следственного комитета РФ. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в деле фигурируют четверо подозреваемых.

По информации СК, обвинения предъявили Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. В зависимости от роли в случившемся им вменяют статьи об участии в террористическом сообществе, совершении теракта группой, незаконном обороте взрывчатых веществ, прохождение обучения в целях совершения теракта.

В следственном комитете выяснили, что теракт тщательно и долго готовили на территории Украины. Организаторы отправляли компоненты самодельной взрывчатки в Россию из Польши. После чего опасные элементы, замаскированные в бытовых предметах, доставляли исполнителю Курбонову.

Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно.

