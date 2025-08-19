Одну из улиц в Москве назвали именем Героя России Улицу в Москве назвали именем погибшего при теракте Героя России Кириллова

В Москве открыта улица имени Героя Российской Федерации генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, передает РИА Новости. Он и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта, совершенного 17 декабря 2024 года.

Улица Генерала Кириллова названа в 2025 году в честь Героя Российской Федерации, Героя труда Российской Федерации Игоря Анатольевича Кириллова (13 июля 1970 г. — 17 декабря 2024 г.), — написано на табличке.

Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал посмертно присвоить звание Героя России командиру роты Алексею Ищенко с позывным Хирург, который погиб в боях на правом берегу Днепра летом 2022 года. С такой просьбой к главе государства обратился участник программы «Время героев» Олег Пивоваров.

До этого сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о дополнительных выплатах россиянкам, удостоенным звания «Мать-героиня». Им предоставили меры поддержки, аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда РФ.