В России обеспечили дополнительные соцгарантии матерям-героиням

Госдума одобрила законопроект о дополнительных выплатах матерям-героиням, сказано на сайте нижней палаты парламента. Также депутатами принят проект о перерасчете пенсий многодетным гражданам.

Женщинам, которым присвоено звание «Мать-героиня», предлагается предоставить меры поддержки аналогичные тем, что действуют для Героев России и Героев Труда РФ. Это льготы по внеочередному оказанию медицинской помощи, освобождению от оплаты жилья и коммунальных услуг, дополнительные возможности для трудоустройства <…> а также другие меры соцподдержки, — сказано в сообщении.

Инициатива предполагает возможность замены льгот на ежемесячную выплату в размере свыше 72 тысяч рублей, которую можно оформить через «Госуслуги». Что касается пенсий многодетным родителям, то они, согласно законопроекту, будут пересчитаны с учетом ухода за детьми до 1,5 лет. Подпадающим под льготу необходимо подать соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, могут платить только часть суммы, требуемой для капитального ремонта жилья. Граждане старше 80 лет могут и вовсе не делать такие взносы.

До этого первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что российские власти в осеннюю сессию изучат инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении ребенка. Прежде проект о шестимесячных кредитных каникулах при пополнении в семье одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Обновления могут войти в закон «О потребительском кредите».