Пенсионерам раскрыли всю правду о плате за капремонт Эксперт по ЖКХ Бондарь: пенсионеры старше 80 лет могут не платить за капремонт

Пенсионеры, достигшие возраста 70 лет, могут платить только часть суммы, требуемой для капитального ремонта жилья, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, которые приводит RT, граждане старше 80 лет могут и вовсе не делать такие взносы. Эксперт также напомнил, что обязательство собственников платить за капремонт закреплено Жилищным кодексом России.

При возрасте старше 70 лет оплачивается только часть суммы, а после 80 лет возможна полная льгота или освобождение от платежей, — объяснил Бондарь.

Кроме того, продолжил эксперт, в некоторых российских регионах для пенсионеров предусмотрены дополнительные льготы. Для их оформления необходимо обратиться в органы социальной защиты. Бондарь призвал заранее узнать, какие документы необходимо иметь с собой.

Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова рассказала, что работающим пенсионерам в России предоставляется ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск. По ее словам, его продолжительность составляет до 14 календарных дней.