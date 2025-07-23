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23 июля 2025 в 11:49

В России рассмотрят инициативу о кредитных каникулах при одном факторе

Госдума изучит законопроект о кредитных каникулах при рождении ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти в осеннюю сессию изучат инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении ребенка, сообщил первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков. До этого проект о шестимесячных кредитных каникулах при пополнении в семье одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Обновления могут войти в закон «О потребительском кредите».

В осеннюю сессию рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребенка, — подчеркнул депутат.

До этого президент Владимир Путин заявил, что молодым семьям не следует откладывать рождение ребенка. Как отметил лидер, государство поддержит семьи с детьми. В частности, к нему обратился один из рабочих, он рассказал, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка, так как его семья не подпадает под льготные программы. Президент ответил, что молодой семье с ребенком «государство подставит плечо».

Ранее в Госдуме приняли изменения в Налоговый кодекс по выплатам от работодателя при рождении ребенка. Уточнялось, что сумма, с которой женщины не обязаны платить НДФЛ, увеличена в 20 раз, с 50 тысяч до 1 млн рублей.

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