В ГД рассказали о приятном финансовом подарке для ставших мамами россиянок

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10 июля 2025 в 18:40

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Говырин: необлагаемую выплату от компаний при рождении детей увеличили в 20 раз

В Государственной думе приняли изменения в Налоговый кодекс по выплатам от работодателя при рождении ребенка, заявил NEWS.ru член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, полученная сумма, с которой женщины не обязаны платить НДФЛ, увеличена в 20 раз, с 50 тысяч до 1 млн рублей.

Сегодня мы в Госдуме приняли изменения в Налоговый кодекс по выплатам от работодателя при рождении ребенка. Теперь женщина фактически не будет платить НДФЛ с единовременной выплаты, которую получила от работы при рождении ребенка. Необлагаемая сумма увеличена с 50 тысяч до 1 млн рублей, — сказал Говырин.

Он подчеркнул, что эта мера поддержки также касается семей, которые усыновили ребенка в возрасте до одного года. Депутат подчеркнул, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что самозанятые женщины, планирующие беременность, могут получить декретные выплаты, заключив договор с Фондом социального страхования. По его словам, для этого необходимо заранее оформить соглашение и самостоятельно оплачивать взносы, чтобы право на выплаты возникло со следующего года.

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