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09 июля 2025 в 05:00

Юрист объяснил, как самозанятым мамам получить декретные выплаты

Юрист Салкин: для получения декретных самозанятые должны заключить договор с ФСС

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Самозанятые женщины, планирующие беременность, могут получить декретные выплаты, заключив договор с Фондом социального страхования, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для этого необходимо заранее оформить соглашение и самостоятельно оплачивать взносы, чтобы право на выплаты возникло со следующего года.

По общему правилу лица, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», не получают декретные выплаты. Чтобы получать их в минимальном размере, нужно заключить договор добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности и самостоятельно оплачивать взносы в ФСС. При этом право на декретные выплаты появится только с начала следующего года после заключения договора, — пояснил Салкин.

Он отметил, что размер взносов на 2025 год составляет 7809 рублей. Юрист также рекомендовал заранее позаботиться о заключении договора, особенно если беременность запланированная.

Если планируется беременность, рекомендуется заключить договор для декретных выплат заблаговременно. Размер взносов на 2025 год составляет 7809 рублей в год. Если самозанятый заключил такой договор и оплачивает взносы, то декретные выплаты положены. Для назначения необходимо обратиться в органы ФСС. Также это можно сделать через их личный кабинет на сайте, — резюмировал Салкин.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что с 1 сентября вступают в силу новые правила расчета среднего заработка, которые повлияют на начисление отпускных, выходных пособий и других социальных выплат. Он пояснил, что изменения коснутся методики определения среднего дохода сотрудников.

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