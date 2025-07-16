Путин дал совет молодым российским семьям

Молодым семьям не следует откладывать рождение ребенка, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Магнитогорского металлургического комбината. По его словам, государство поддержит семьи с детьми, передает пресс-служба Кремля.

Один из рабочих обратился к главе государства и рассказал, что недавно женился, но откладывает рождение ребенка, так как его семья не попадает в льготные программы. Российский лидер подчеркнул, что молодой семье с ребенком «государство подставит плечо».

То, что вы женились, — это хорошо, то, что откладывает на рождение ребенка, — это ошибка. Лучше не ждать манны небесной какой-то. Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом, может быть, весь смысл жизни, — сказал Путин.

Ранее вице-премьер России Татьяна сообщила, что количество женщин репродуктивного возраста в России достигнет 27 млн к 2046 году. Она уточнила, что сейчас их число составляет 34 млн. По словам Голиковой, Россия живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.

До этого в Госдуме предложили при рождении ребенка открывать каждому из них счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей. Депутат Сергей Миронов обозначил, что средства следует выделять из федерального бюджета для повышения рождаемости.