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02 июля 2025 в 15:56

В Госдуме предложили необычную меру для повышения рождаемости

Депутат Миронов призвал при рождении открывать детям счет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с RT предложил при рождении открывать каждому ребенку счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей из федерального бюджета. По его словам, это наряду с другими мерами поможет повысить рождаемость в стране.

Этими средствами вместе с накопившимися процентами молодые люди смогут пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста. Такая практика есть во многих странах, и она успешно себя зарекомендовала, — подчеркнул Миронов.

Помимо создания такой финансовой подушки безопасности, он призвал выплачивать маткапитал за рождение третьего ребенка в размере 1,4 млн рублей. Миронов также предложил освободить от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не больше трех-четырех МРОТ.

Демограф Евгений Журавлев ранее заявил, что люди, у которых все есть, перестают рожать детей. По его мнению, сейчас многие россияне с хорошим достатком откладывают деторождение.

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