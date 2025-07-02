В Госдуме предложили необычную меру для повышения рождаемости

Депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с RT предложил при рождении открывать каждому ребенку счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей из федерального бюджета. По его словам, это наряду с другими мерами поможет повысить рождаемость в стране.

Этими средствами вместе с накопившимися процентами молодые люди смогут пользоваться после наступления совершеннолетнего возраста. Такая практика есть во многих странах, и она успешно себя зарекомендовала, — подчеркнул Миронов.

Помимо создания такой финансовой подушки безопасности, он призвал выплачивать маткапитал за рождение третьего ребенка в размере 1,4 млн рублей. Миронов также предложил освободить от НДФЛ женщин с детьми, если их доход не больше трех-четырех МРОТ.

Демограф Евгений Журавлев ранее заявил, что люди, у которых все есть, перестают рожать детей. По его мнению, сейчас многие россияне с хорошим достатком откладывают деторождение.