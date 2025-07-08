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08 июля 2025 в 12:35

Стало известно, когда число репродуктивных россиянок снизится до 27 млн

Голикова: число женщин репродуктивного возраста сократится до 27 млн к 2046 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Количество женщин репродуктивного возраста в стране достигнет 27 млн к 2046 году, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании фракции КПРФ. По ее словам, которые приводит ТАСС, сейчас их число составляет 34 млн. Голикова с сожалением отметила, что страна живет на убывающей траектории основной репродуктивной группы населения.

Сейчас это 34 млн, а к 2046 году это будет чуть больше 27 млн человек, — подчеркнула вице-премьер.

Голикова отметила, что в 2024 году численность женщин в возрасте 20–29 лет достигнет минимального уровня — 7,18 млн человек. Рост их числа начнется только к 2038 году и составит 9,38 млн.

Кроме того, вице-премьер подчеркнула, что россияне все чаще ориентируются на семьи с двумя или тремя детьми. Согласно данным, 38% граждан стремятся к двум детям, а 39% — к трем. Десять лет назад большинство (53%) считали достаточным одного ребенка, а троих детей планировали 28%. За это время доля тех, кто выступает за рождение одного ребенка, сократилась с 10% до 3%.

Ранее Голикова рассказала, как государство поможет россиянам найти работу. Вице-премьер сообщила, что к концу 2025 года модернизация затронет 50% центров занятости, оптимизируя процесс трудоустройства.

Татьяна Голикова
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