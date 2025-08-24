Бывшего прокурора поймали на поляне с 2 млн рублей и отправили в СИЗО

Бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области задержали по обвинению в получении взятки в 2 млн рублей, которую ему передали в лесу, сообщили в пресс-службе СК России. Суд отправил его в СИЗО.

Денежные средства были получены прокурором 21 августа 2025 года в лесном массиве в городе Лодейное Поле от посредника, после чего прокурор был задержан, — сказано в сообщении.

В служебном кабинете экс-прокурора провели обыск. По информации СК, деньги передавались за содействие в благоприятном решении дела в суде, где обвиняемым проходил сам взяткодатель. Отмечается, что оперативные мероприятия по делу координировала Генпрокуратура России.

Ранее в Ивановской области задержали главу департамента транспорта и дорожного хозяйства Дмитрия Вавринчука. Его подозревают во взятке в 17 млн рублей от бизнесмена за помощь его фирмам в получении выгодных контрактов на ремонт и содержание дорог.

До этого суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Под стражей он проведет один месяц и 17 дней. Отмечалось, что Иванов работал начальником строительного управления.