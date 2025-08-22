Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 21:22

В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного чиновника, сообщила пресс-служба регионального Следкома. Главу департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрия Вавринчука подозревают в получении взятки в размере 17 млн рублей за помощь в заключении государственных контрактов.

По данным следствия, он получил деньги от представителя коммерческих структур. Их сочли взяткой за создание преференций фирмам при получении подрядов на ремонт и содержание автомобильных дорог в области.

Возбуждено уголовное дело <...> в отношении члена правительства Ивановской области — директора департамента дорожного хозяйства и транспорта, — говорится в публикации.

В апреле чиновник был арестован и помещен в СИЗО. По данным Следственного комитета, общая сумма взяток по данному делу, с учетом эпизодов с заместителем директора департамента Алексеем Панковым, может превышать 50 млн рублей.

Ранее суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Под стражей он проведет один месяц и 17 дней. Отмечалось, что Иванов работал начальником строительного управления.

Следком
Ивановская область
взятки
коррупция
