Путешественник пытался провезти в ФРГ более 11 тыс. бриллиантов Таможня в Германии нашла более 11 тыс. бриллиантов в сумке туриста из Анголы

Немецкие таможенники обнаружили более 11 тыс. нелегально перевозимых бриллиантов в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Драгоценности были найдены в ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Анголы, передает агентство DPA со ссылкой на таможню и федеральную полицию.

Инцидент произошел во время досмотра. Мужчина не задекларировал драгоценности и не смог предъявить сертификатов, подтверждающих законность их происхождения и владения.

Сотрудники таможни в аэропорту Франкфурта обнаружили более 11,2 тысячи бриллиантов в ручной клади путешественника. Они были спрятаны в двойном дне. 53-летний мужчина прилетел во Франкфурт из Анголы, — отмечается в сообщении.

Общая стоимость изъятых камней в настоящее время устанавливается. После обнаружения контрабанды 53-летний путешественник был задержан правоохранительными органами.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов рассказал, что перед сдачей багажа в аэропорту лучше задекларировать все дорогие вещи. Он отметил, что лучше заранее ознакомиться с правилами конкретного перевозчика. Если стоимость не заявлена, возмещение производится по установленным тарифам, которые, как правило, невелики — около 600 рублей за килограмм согласно статье о размере ответственности перевозчика.