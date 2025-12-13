Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 06:06

В деле о пропаже семьи Усольцевых озвучена новая версия

СК: исчезновение семьи Усольцевых может иметь криминальные причины

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Несмотря на то, что следственные органы определили ключевое направление в расследовании исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, они рассматривают и другие версии, сообщила РИА Новости сотрудница регионального Следкома. В частности, отрабатывается криминальная составляющая.

Не исключается криминальная версия их исчезновения. На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае, сказала собеседница агентства.

Ранее писатель Евгений Буянов предположил, что семья Усольцевых, вероятно, заблудилась в тайге и, поддавшись панике, приняла неверные решения. По его мнению, экстремальные условия и переохлаждение могли стать причиной трагедии. Эксперт рекомендовал в таких ситуациях двигаться вдоль естественных ориентиров, например вдоль реки.

До этого заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов заявил, что семья Усольцевых может находиться выше объявленной зоны поиска. Он отметил, что в гольцевой зоне расположены останцы, где выжить удается даже неподготовленным туристам. По его мнению, пропавшая семья находится в том районе, где их еще не искали.

Следком
Усольцевы
Красноярский край
преступления
