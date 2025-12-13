Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ на российский регион

Системы противовоздушной обороны в ночь на 13 декабря отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Ростовскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его информации, нападению подверглись северные территории — Чертковский, Шолоховский и Верхнедонский районы. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

Слюсарь не уточнил, сколько было сбито дронов противника и к какому типу они относились. В результате попыток нападения никто из мирных жителей не пострадал.

Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется, — написал губернатор.

Ранее стало известно, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.

До этого Telegram-канал SHOT передавал, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.