12 декабря 2025 в 02:02

SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами

SHOT: минимум пять взрывов прозвучало в небе над Сочи и Туапсе

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Как пишет SHOT, в районе Лазаревского района Сочи и соседнего Туапсе прогремело не менее пяти взрывов. По версии канала, были видны яркие вспышки в ночном небе со стороны Черного моря. Кроме того, в городе сработала сирена воздушной тревоги, а на территории Сочи официально объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

На данный момент официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что за три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Пресс-служба Минобороны Российской Федерации проинформировала, что дроны противника атаковали два региона — Брянскую и Ростовскую области.

