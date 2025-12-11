Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 23:59

ПВО защитила от дронов ВСУ два региона России

МО: ПВО сбила 17 дронов ВСУ в Брянской и Ростовской областях

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Дроны противника атаковали два региона — Брянскую и Ростовскую области.

С 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Брянской области и два — над территорией Ростовской области,говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов — 13 единиц — было сбито над территорией Брянской области.

До этого стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой. Всего силы ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118 единиц.

