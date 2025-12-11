Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов Минобороны отчиталось об уничтожении 32 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Российские системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 08:00 до 14:00 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов — 13 единиц — было сбито над территорией Брянской области. Еще 10 беспилотников ликвидировали в небе Подмосковья. Над Калужской областью средствами ПВО уничтожено четыре воздушных цели, а над Тульской и Курской областями — три и два БПЛА соответственно.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что два новых украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны МО России.

До этого стало известно, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передавала пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой. Всего силы ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118.