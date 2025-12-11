Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:36

Еще два украинских БПЛА не достигли Москвы

Собянин сообщил о ликвидации двух летевших на Москву украинских БПЛА

ПВО ПВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Два новых украинских беспилотных летательных аппарата попытались атаковать территорию Москвы, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, воздушные цели были ликвидированы силами противовоздушной обороны МО России.

Системой ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, атаковавших Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над Московской областью. Как передает пресс-служба Минобороны РФ, из них 32 БПЛА сбили над Москвой.

Также заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что атаковавшие Москву беспилотники могли быть запущены с территории России спящими ячейками. По его словам, на этом фоне патрульным службам следует уделять особое внимание фурам с подозрительными грузами.

Всего силы ПВО сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего БПЛА уничтожили в Брянской области — 118.

