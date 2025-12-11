Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 11:32

Генерал ответил, кто на самом деле может запускать дроны на Москву

Генерал Попов: дроны на Москву могут запускать спящие ячейки с территории России

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Атаковавшие Москву беспилотники могли быть запущены с территории России спящими ячейками, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, на этом фоне патрульным службам следует уделять особое внимание фурам с подозрительными грузами.

Вы думаете, дроны на Москву летят из Черниговской области, Полтавщины или Харьковщины? Нет, конечно. Такое [расстояние] могут пролететь только единицы БПЛА. Все осуществляется с территории России спящими ячейками, это диверсионно-разведывательные группы. Они работают здесь за деньги. Это лишний раз показывает, что нет воспитательного процесса и направленных действий, чтобы на регулярной основе проводить патрулирование, осмотры промышленных помещений и районов, — высказался Попов.

Он подчеркнул, что службы, отвечающие за контроль движения по автомобильным и железнодорожным путям, должны активизировать свою деятельность. По словам генерала, необходимо осуществлять оперативный мониторинг поставок и уделять особое внимание большегрузным фурам, которые заполнены коробками и другими предметами.

Беспилотник любого класса — это достаточно легкая аппаратура, но габаритная и занимает много места. Сразу может вызывать подозрение, когда идет такая огромная фура, а там практически ничего нет, — заключил Попов.

Ранее сообщалось, что в течение ночи силы ПВО успешно ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над территорией Московской области. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, из общего числа перехваченных дронов 32 были сбиты над Москвой.

