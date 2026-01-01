Новый год — 2026
01 января 2026 в 11:12

Россиян предупредили о главной опасности «вчерашних» новогодних блюд

Врач общей практики Борисов призвал россиян не доедать еду с новогоднего стола

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Главная опасность «вчерашних» новогодних блюд заключается в том, что в них начались окислительные процессы и размножение микроорганизмов, заявил в беседе с ТАСС врач общей практики Олег Борисов. По его словам, доедание праздничной еды особенно опасно для беременных, детей и людей с хроническими заболеваниями.

Блюдо может «испортиться», но еще не поменять своего вида, вкуса и запаха. Самая опасная проблема «вчерашних» блюд — это размножение микроорганизмов: листерии, кишечной палочки, стафилококка, сальмонелл и плесени. Как следствие — пищевое отравление, — объяснил специалист.

Он отметил, что при планировании праздничного стола нужно учитывать количество гостей и готовить еду строго на один день. Возможным решением может стать заготовка полуфабрикатов с хранением их в морозилке, а также приготовление салатов непосредственно перед употреблением, резюмировал Борисов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Титова предупредила, что новогоднее застолье может привести к разрыву пищевода, если сочетать обильную еду и шампанское. Эксперт подчеркнула: если в рвоте появились следы крови, это тревожный сигнал, требующий немедленного вызова скорой помощи.

