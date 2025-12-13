Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут

Быстрые шарики из риса и крабовых палочек Быстрые шарики из риса и крабовых палочек Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Праздничный стол всегда хочется украсить чем-то необычным, но не слишком сложным. Эти хрустящие шарики — как раз такой вариант: минимум продуктов, не больше пяти минут на подготовку и эффект, который точно удивит гостей. Закуска получается праздничной, яркой и очень удобной для подачи.

Возьмите 150 г отварного риса — он должен быть полностью охлажденным. Добавьте к нему 100 г тертого твердого сыра и 2 столовые ложки майонеза, чтобы масса стала пластичной. Нарежьте 200 г крабовых палочек: часть добавьте в смесь, а часть оставьте для обсыпки. Перемешайте основу до однородности и посолите по вкусу.

Скатайте небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваляйте каждую заготовку в оставшихся мелко натертых крабовых палочках — так получится яркая корочка. Выложите на блюдо, охладите 10 минут, чтобы шарики лучше держали форму, и подавайте к столу.

  • СОВЕТ: чтобы шарики стали плотнее и вкуснее, добавьте 1 чайную ложку лимонного сока — он освежает вкус крабовых палочек.

Тарталетки с творожным сыром за 5 минут: быстрая закуска для новогоднего стола.

