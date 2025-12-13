В кинотеатрах указали на редкие посещения зрителей

В российских кинотеатрах фиксируется снижение числа зрителей при одновременном росте кассовых сборов, сообщила в интервью РИА Новости президент сети «Каро» Ольга Зинякова. По ее словам, за последние 11 месяцев 2025 года кассовые сборы в целом по рынку выросли на 15%.

Прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%, — отметила Зинякова.

Она объяснила эту ситуацию, в частности, недостатком качественных фильмов, ориентированных на взрослую аудиторию. По мнению главы сети, эта ниша в российском прокате остается недозаполненной. При этом в ближайшие праздники зрители не увидят на больших экранах один из ожидаемых голливудских блокбастеров.

До этого Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение не показывать в новогодние праздники фильм «Аватар 3». В кинотеатрах предложат зрителям официально вышедшие в прокат отечественные фильмы, такие как «Буратино» и «Простоквашино».

Ранее сообщалось, что фильм «Кадет» был временно удален с платформы «Кинопоиск» по требованию Роскомнадзора. Для возвращения картины в каталог необходимо редактирование версии в соответствии с законодательством. «Кинопоиск» не вносит изменения в контент самостоятельно, а предоставляет доступ к материалам, переданным правообладателем.