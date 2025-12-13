Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 07:54

В кинотеатрах указали на редкие посещения зрителей

Президент «Каро» Зинякова: в кинотеатрах наблюдается падение посещаемости

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В российских кинотеатрах фиксируется снижение числа зрителей при одновременном росте кассовых сборов, сообщила в интервью РИА Новости президент сети «Каро» Ольга Зинякова. По ее словам, за последние 11 месяцев 2025 года кассовые сборы в целом по рынку выросли на 15%.

Прирост в кассе составил 15%. При этом есть некоторое падение посещаемости. По нашей сети за последние 11 месяцев к аналогичному периоду прошлого года это чуть больше 10%, — отметила Зинякова.

Она объяснила эту ситуацию, в частности, недостатком качественных фильмов, ориентированных на взрослую аудиторию. По мнению главы сети, эта ниша в российском прокате остается недозаполненной. При этом в ближайшие праздники зрители не увидят на больших экранах один из ожидаемых голливудских блокбастеров.

До этого Ассоциация владельцев кинотеатров приняла решение не показывать в новогодние праздники фильм «Аватар 3». В кинотеатрах предложат зрителям официально вышедшие в прокат отечественные фильмы, такие как «Буратино» и «Простоквашино».

Ранее сообщалось, что фильм «Кадет» был временно удален с платформы «Кинопоиск» по требованию Роскомнадзора. Для возвращения картины в каталог необходимо редактирование версии в соответствии с законодательством. «Кинопоиск» не вносит изменения в контент самостоятельно, а предоставляет доступ к материалам, переданным правообладателем.

кино
кинотеатры
зрители
спрос
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа допустимая доза алкоголя
Главное блюдо без мяса: цветная капуста, от которой все будут в восторге
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.