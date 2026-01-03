Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч

Украинским беженцам в Европе грозят многомиллионные штрафы на родине, заявил экономист Михаил Кухар в эфире YouTube-канала общественной деятельницы Елены Думы. По его словам, причиной этого стала налоговая политика, которую проводит глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Так, принятый в 2020 году законопроект предусматривает деофшоризацию, в целях которой на Украине внедрили правила противодействия выводу прибыли из-под налогообложения, отметил эксперт. Он объяснил, что человек должен подавать декларацию в украинскую налоговую, если проживает за границей и является налоговым резидентом Украины.

Над 5 млн украинских женщин с детьми в Европе висит дамоклов меч двухмиллионных гривневых штрафов за недекларирование собственных иностранных доходов, — подчеркнул Кухар.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что около 11 млн граждан Украины покинули страну. По его словам, эта цифра значительно превышает официальные данные МИД, где говорится о 8,5 млн выехавших граждан. Часть украинцев не становится на консульский учет, из-за чего их не включают в статистику министерства.

До этого стало известно, что около 20 тыс. молодых украинцев приехали в Германию с августа 2025 года. Это произошло после снятия запрета Киева на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Города и муниципалитеты ФРГ уже испытывают большие трудности из-за расходов на размещение беженцев.