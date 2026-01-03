Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 08:06

Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч

Экономист Кухар: украинским беженцам грозят многомиллионные штрафы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Украинским беженцам в Европе грозят многомиллионные штрафы на родине, заявил экономист Михаил Кухар в эфире YouTube-канала общественной деятельницы Елены Думы. По его словам, причиной этого стала налоговая политика, которую проводит глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Так, принятый в 2020 году законопроект предусматривает деофшоризацию, в целях которой на Украине внедрили правила противодействия выводу прибыли из-под налогообложения, отметил эксперт. Он объяснил, что человек должен подавать декларацию в украинскую налоговую, если проживает за границей и является налоговым резидентом Украины.

Над 5 млн украинских женщин с детьми в Европе висит дамоклов меч двухмиллионных гривневых штрафов за недекларирование собственных иностранных доходов, — подчеркнул Кухар.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что около 11 млн граждан Украины покинули страну. По его словам, эта цифра значительно превышает официальные данные МИД, где говорится о 8,5 млн выехавших граждан. Часть украинцев не становится на консульский учет, из-за чего их не включают в статистику министерства.

До этого стало известно, что около 20 тыс. молодых украинцев приехали в Германию с августа 2025 года. Это произошло после снятия запрета Киева на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Города и муниципалитеты ФРГ уже испытывают большие трудности из-за расходов на размещение беженцев.

Украина
налоги
беженцы
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне сдали почти 500 тонн мелочи за год
Психолог рассказала, как правильно ставить цели на год
Гороскоп 3 января: оздоравливаемся, храним деньги, меняем имидж
Боец ВС России «заарканил» украинскую «Бабу Ягу»
«Явно предвидели»: в Китае восхитились РФ из-за «ледяного» отпора Польше
Банки в России начали блокировать крупные покупки на маркетплейсах
Пьяный незнакомец на улице — что делать и как не нарваться на неприятности
Названы основные поставщики игристого в Россию
Над украинскими беженцами в Европе навис дамоклов меч
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 3 января: инфографика
Купянск под охраной, разгром ВСУ в Гуляйполе: новости СВО на утро 3 января
Куда сходить на Рождество: 7 идей идеального праздника вдвоем и с детьми
Праздник в бокале: рецепт нежного апельсинового ликера «Куантро»
Гинцбург оценил эффективность новой вакцины от меланомы
«Трамп будет зол»: в Европе назвали назначение Буданова большой ошибкой
Зарплаты трактористов и комбайнеров в России достигли 300 тыс. рублей
Россиянам объяснили, какие социальные выплаты выросли с января
Российские военные нашли способ отгонять дроны-перехватчики ВСУ
В России предложили вспомнить антиалкогольные практики Советского Союза
Названо число БПЛА, сбитых ночью над Россией
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.