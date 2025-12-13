Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 07:52

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 декабря: инфографика

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В ночь на 13 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 дрон противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 28 БПЛА – над территорией Саратовской области, четыре БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре БПЛА – над территорией Ростовской области, два БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Республики Крым, один БПЛА – над территорией Волгоградской области», — сказано в сообщении.

атаки
БПЛА
ВСУ
Россия
