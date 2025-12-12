Беру огурцы с крабовыми палочками — и выходит отменная закуска на Новый год: элементарный рецепт

Беру огурцы с крабовыми палочками — и выходит отменная закуска на Новый год! Просто элементарный рецепт. Это легкое, низкокалорийное и очень эффектное блюдо, которое станет ярким акцентом на праздничном столе!

Вам понадобится: 2–3 длинных свежих огурца, 150 г крабовых палочек, 2 вареных яйца, 100 г твердого сыра, 3 ст. л. майонеза, соль, перец. Огурцы вымойте и с помощью овощечистки или острого ножа нарежьте вдоль на тонкие длинные пластины. Для начинки мелко нарежьте крабовые палочки, натрите на мелкой терке яйца и сыр. Смешайте все с майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте из полученной массы небольшие продолговатые колбаски или шарики. Каждую заготовку заверните в полоску огурца, укладывая начинку вдоль и аккуратно скручивая. Закрепите рулетики зубочисткой. Выложите на блюдо и подавайте.

Вкус этой закуски — невероятно свежий и сбалансированный: хрустящий, сочный огурец сочетается с нежной, сливочной начинкой из крабовых палочек, сыра и яиц.

