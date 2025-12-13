Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
«Пусти Урсулу в огород»: Захарова высмеяла слова главы ЕК о России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об «издержках России» из-за конфликта на Украине выглядят анекдотом, отметила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Дипломат сравнила европейскую чиновницу с «козлом в огороде».

Поводом для такой реакции стало заявление фон дер Ляйен о том, что Европа посылает России «четкий сигнал». По ее словам, пока продолжается конфликт на Украине, издержки Москвы будут неуклонно расти.

Захарова в ответ обратила внимание на экономическую статистику, согласно которой именно страны ЕС несут растущие издержки. Она вспомнила в этом контексте известную русскую поговорку: «Пусти козла в огород, он всю капусту съест».

Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород, — написала Захарова.

Ранее Reuters написало, что неспособность ЕС решить ситуацию с замороженными российскими активами станет для Киева «катастрофическим сигналом». Это так же станет одним из очередных провалов для Европы. Речь идет о результатах предстоящего саммита Евросоюза в декабре.

