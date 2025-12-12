Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 18:04

В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС

Reuters: Киев сочтет катастрофой провал плана ЕС по изъятию активов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Неспособность ЕС решить ситуацию с замороженными российскими активами станет для Киева «катастрофическим сигналом», передает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Речь идет о результатах предстоящего саммита Евросоюза в декабре.

Если никакое решение на саммите ЕС не будет найдено, это «пошлет катастрофический сигнал Украине», заявил один из источников, добавив, что это также будет и провал Европы, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что Центральный банк России планирует подать иск против депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Это связано с финансовыми потерями, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

При этом, по мнению депутата Госдумы Анатолия Аксакова, ЦБ выиграет дело против депозитария. По его словам, в Центробанке понимают, на чьей стороне находится правда.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны ЕС перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на Европейский союз. В частности, по его словам, это делается из-за провала политического курса главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Украине.

Евросоюз
активы
Украина
Россия
саммиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет австралийской авиакомпании совершил перелет с дырой в крыле
На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ
Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах
Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ
Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт
Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу
Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал
Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт
Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок
Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
Ответка за танкеры? Что за судно уничтожил «Искандер» в порту Одессы
В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине
Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты
Носков приостановил концертную деятельность
Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ
Влад Топалов выиграл в суде 20 млн рублей
В Латвии обратились с неожиданным требованием к Киеву
Дальше
Самое популярное
Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.