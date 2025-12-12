В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС

В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС Reuters: Киев сочтет катастрофой провал плана ЕС по изъятию активов России

Неспособность ЕС решить ситуацию с замороженными российскими активами станет для Киева «катастрофическим сигналом», передает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Речь идет о результатах предстоящего саммита Евросоюза в декабре.

Если никакое решение на саммите ЕС не будет найдено, это «пошлет катастрофический сигнал Украине», заявил один из источников, добавив, что это также будет и провал Европы, — сказано в материале.

До этого сообщалось, что Центральный банк России планирует подать иск против депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Это связано с финансовыми потерями, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

При этом, по мнению депутата Госдумы Анатолия Аксакова, ЦБ выиграет дело против депозитария. По его словам, в Центробанке понимают, на чьей стороне находится правда.

Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что страны ЕС перевооружаются не из-за якобы планов России напасть на Европейский союз. В частности, по его словам, это делается из-за провала политического курса главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по конфликту на Украине.