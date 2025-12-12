Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 19:21

Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ

Посол Нечаев опроверг причастность России к взлому немецкой диспетчерской службы

Сергей Нечаев Сергей Нечаев Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев отверг все обвинения со стороны Берлина в причастности российских государственных структур к недавней кибератаке на Германскую службу управления воздушным движением, передает ТАСС. Взлом произошел во время федеральной избирательной кампании.

Российский дипломат назвал демарш МИД дел ФРГ «недружественным шагом». По его мнению, подобные действия и заявления направлены лишь на разжигание антироссийских настроений внутри Германии.

Ранее посол России в Мексике Николай Софинский заявил, что западные санкции, направленные против РФ, привели к серьезным убыткам в государствах Евросоюза. По словам дипломата, данные ограничительные меры также вызвали значительное замедление мирового экономического роста.

До этого польский Сейм принял резолюцию о необходимости переноса российского посольства в Варшаве. Документ получил поддержку абсолютного большинства депутатов нижней палаты парламента. Решение мотивируется близостью здания посольства к Министерству национальной обороны республики.

Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
