Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине

Бельгия требует от ЕС разорвать инвестиционные соглашения с Россией в обмен на конфискацию ее замороженных активов, пишет портал Euractiv со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться. Таким образом Брюссель настаивает на предоставлении гарантий со стороны ЕС, прежде чем направить эти средства Украине.

Другие ключевые требования предусматривают, что страны ЕС не будут заключать новые инвестиционные соглашения с Россией и аннулируют текущие, а также множество других мер для защиты Бельгии от возможных ответных мер Москвы, — сказано в статье.

Ранее еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕК продолжает поиск компромиссов по учету обеспокоенности Бельгии в отношении использования активов России. Он подчеркнул, что в предложенном ранее плане уже заложены надежные гарантии для бельгийской стороны и финансовых институтов.

Тем временем появилась информация, что Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Европейского союза против России. Меры вступят в силу с 13 декабря 2025 года.