12 декабря 2025 в 21:45

В ЕС срок заморозки активов России связали с Украиной

Глава ЕС Кошта приветствовал заморозку активов России до выплат Украине

Антониу Кошта Антониу Кошта Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Лидеры Евросоюза выполнили свое обязательство по бессрочной заморозке российских активов, написал в социальной сети Х глава Европейского совета Антониу Кошта. Он подчеркнул, что средства будут оставаться заблокированными до выполнения Москвой определенных условий. В первую очередь — пока она не компенсирует Украине якобы нанесенный ущерб.

На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия <…> не компенсирует причиненный ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство, — написал Кошта.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволяет отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации сказано, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).

До этого стало известно, что Бельгия поддержала решение о долгосрочной блокировке российских активов. Также об этой инициативе ЕС положительно высказались Болгария, Италия и Мальта.


