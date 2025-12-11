Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Раскрываем секрет приготовления ленивых котлет по-киевски с сочащимся маслом внутри. Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили!

Вам понадобится: 500 г куриного фарша (лучше из грудки), 100 г холодного сливочного масла, пучок петрушки, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, перец. Масло заранее порежьте на 6–8 кубиков и уберите в морозилку. Петрушку и чеснок мелко порубите. В глубокой миске смешайте фарш, яйцо, сухари, зелень, чеснок, соль и перец. Разделите массу на 6–8 частей. В центр каждой лепешки из фарша положите замерзший кубик масла с зеленью и аккуратно залепите, формируя котлету, чтобы масло было полностью закрыто. Обваляйте котлеты в дополнительных сухарях. Обжаривайте на хорошо разогретом масле по 4-5 минут с каждой стороны до золотистой корочки, затем убавьте огонь и доведите до готовности под крышкой 5–7 минут. Главное — не протыкать котлеты при жарке!

Вкус — сочная куриная котлета, из которой при разрезе вытекает ароматное сливочное масло с зеленью и чесноком, создавая тот самый эффект «киевского» шедевра без сложного фарширования целого филе.

Ранее стало известно, как приготовить фаршированные баклажаны — порционное горячее на ужин и праздник: красивая подача и отменный вкус.

